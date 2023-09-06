Госдеп: США пытаются найти альтернативные пути восстановления Черноморского зернового соглашения

"США ценят различные предложения со своими союзниками по продлению Черноморского зернового соглашения".

"США ценят различные предложения со своими союзниками по продлению Черноморского зернового соглашения".

Как передает американское бюро Report , об этом заявил на ежедневной пресс-конференции заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Отмечая встречу президентов России и Турции в Сочи, пресс-секретарь поблагодарил Турцию за дипломатические усилия:

"Мы хотим увидеть возрождение Черноморского зернового соглашения. И выразить особую благодарность ООН и Турции за их усилия по восстановлению сделки. Дипломатические усилия Турции незаменимы. ООН и Турция очень серьезно работают над восстановлением соглашения и пытаются убедить Россию возобновить соглашение. Черноморское зерновое соглашение занимает особое место в продовольственной безопасности во всем мире, и мы это осознаем. Делаем все возможное, чтобы выполнить наши обязательства по решению этой проблемы".