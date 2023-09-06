Госдеп: США пытаются найти альтернативные пути восстановления Черноморского зернового соглашения

"США ценят различные предложения со своими союзниками по продлению Черноморского зернового соглашения".
Как передает американское бюро
Отмечая встречу президентов России и Турции в Сочи, пресс-секретарь поблагодарил Турцию за дипломатические усилия:
"Мы хотим увидеть возрождение Черноморского зернового соглашения. И выразить особую благодарность ООН и Турции за их усилия по восстановлению сделки. Дипломатические усилия Турции незаменимы. ООН и Турция очень серьезно работают над восстановлением соглашения и пытаются убедить Россию возобновить соглашение. Черноморское зерновое соглашение занимает особое место в продовольственной безопасности во всем мире, и мы это осознаем. Делаем все возможное, чтобы выполнить наши обязательства по решению этой проблемы".