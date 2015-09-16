​Госдеп: США продолжит изоляцию РФ в ответ на поддержку Асада

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ У США есть различные инструменты для дальнейшей изоляции России в случае ее поддержки правителя Сирии Башара Асада.

Как передает Report, об этом заявил во вторник официальный представитель госдепа Джон Кирби.

Журналисты попросили его разъяснить прозвучавшее накануне заявление официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста о том, что Россия может столкнуться с дальнейшей изоляцией, и уточнить, идет ли речь о новых санкциях. Эрнест тогда заявил, что решение России действовать в Сирии в одиночку, не присоединяясь к коалиции, может быть расценено как поддержка Асада и привести к дальнейшей изоляции.

"У нас есть различные инструменты для этого", — заявил Кирби, но отказался "строить догадки по поводу будущих санкций".