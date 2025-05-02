Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной

Соединенные Штаты пока не слагают с себя функции посредника между Россией и Украиной, но ситуация изменится, если в процессе урегулирования конфликта не будет прогресса.

Соединенные Штаты пока не слагают с себя функции посредника между Россией и Украиной, но ситуация изменится, если в процессе урегулирования конфликта не будет прогресса.

Как передает Report , об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Тем не менее мы еще не находимся в такой точке", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя ситуацию вокруг Украины в прямом эфире телекомпании Fox News.

Она добавила, что это не означает отказ американской стороны "от желания добиться прекращения огня или <...> положить конец конфликту в целом".

Напомним, что накануне Брюс на регулярном брифинге для журналистов высказалась в том плане, что ее страна "не будет посредницей" между Киевом и Москвой или в других вооруженных конфликтах. Однако формулировки представителя дипведомства были крайне нечеткими и вызвали различные трактовки.