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Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной

Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной Соединенные Штаты пока не слагают с себя функции посредника между Россией и Украиной, но ситуация изменится, если в процессе урегулирования конфликта не будет прогресса.
Другие страны
2 мая 2025 г. 23:58
Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной

Соединенные Штаты пока не слагают с себя функции посредника между Россией и Украиной, но ситуация изменится, если в процессе урегулирования конфликта не будет прогресса.

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Тем не менее мы еще не находимся в такой точке", - сказала представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя ситуацию вокруг Украины в прямом эфире телекомпании Fox News.

Она добавила, что это не означает отказ американской стороны "от желания добиться прекращения огня или <...> положить конец конфликту в целом".

Напомним, что накануне Брюс на регулярном брифинге для журналистов высказалась в том плане, что ее страна "не будет посредницей" между Киевом и Москвой или в других вооруженных конфликтах. Однако формулировки представителя дипведомства были крайне нечеткими и вызвали различные трактовки.

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