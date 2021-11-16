Госдеп США призвал всех американцев срочно покинуть Эфиопию

Администрация президента США Джозефа Байдена предупредила американцев в Эфиопии о необходимости немедленно покинуть страну, чтобы не подвергать себя риску оказаться в ловушке, если гражданская война распространится на столицу Аддис-Абебу.

Администрация президента США Джозефа Байдена предупредила американцев в Эфиопии о необходимости немедленно покинуть страну, чтобы не подвергать себя риску оказаться в ловушке, если гражданская война распространится на столицу Аддис-Абебу.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, если боевые действия достигнут эфиопской столицы Аддис-Абебы, обладателям американских паспортов не стоит ждать эвакуации, подобной вывозу людей из Кабула.

Прайс отметил, что вывод войск из Афганистана был вызван "уникальной и экстраординарной ситуацией".

"Сейчас в Аддис-Абебе спокойно, и было спокойно с тех пор, как конфликт в стране начал распространяться", - сказал Прайс.

По его словам, ежедневно из Эфиопии отправляются авиарейсы, и американцы, у которых нет средств на приобретение авиабилетов, могут обратиться за помощью в посольство США в Аддис-Абебе.

В столице Эфиопии проживает значительное число владельцев паспортов США, большинство из которых имеют двойное гражданство, отмечается в сообщении.

Правительство Эфиопии ранее объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. В частности, власти Аддис-Абебы заявили горожанам о необходимости зарегистрировать находящееся в их распоряжении оружие и быть готовыми к защите столицы.