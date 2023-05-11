Госдеп США призвал к продлению "зерновой инициативы"

В Государственном департаменте США отметили необходимость продолжить Черноморскую зерновую инициативу.
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"Существует настоятельная необходимость в расширении Черноморской зерновой инициативы, чтобы суда могли заходить в украинские порты, чтобы больше продуктов питания могло попасть на мировые рынки", - говорится в сообщении.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Москву перестать использовать голод как оружие в войне с Украиной.
"Миру не нужно напоминать Москве каждые несколько недель, чтобы она перестала использовать голод людей как оружие в их войне против Украины", - заявил он.