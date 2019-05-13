Госдеп: США призывают своих соседей ввести санкции против Никарагуа

Администрация США призывает своих соседей и союзников в Западном полушарии последовать их примеру и ввести санкции в отношении властей Никарагуа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявила Кимберли Брайер, помощница госсекретаря США по делам Западного полушария, во время выступления на саммите "Конкордия" в Боготе.

"Мы уже ввели дополнительные санкции в отношении Никарагуа. Призываем наших соседей последовать этому примеру", - сказала она.

Дипломат также добавила, что администрация президента Дональда Трампа "не будет закрывать глаза на нарушения прав человека на Кубе".

"Санкционная политика в отношении Гаваны продолжится", - подчеркнула она.