Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне в праздники

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупредил американцев о вероятности террористических атак во время новогодних праздников в Барселоне, в частности на бульваре Рамблас.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщение опубликовано на странице ведомства в "Твиттере".
"Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", — говорится в сообщении.Ранее в аэропортах Германии объявили угрозу из-за риска теракта.
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