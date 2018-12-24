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    Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне в праздники

    Террористы могут атаковать практически без предупреждения

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США предупредил американцев о вероятности террористических атак во время новогодних праздников в Барселоне, в частности на бульваре Рамблас. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщение опубликовано на странице ведомства в "Твиттере".

    "Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", — говорится в сообщении.Ранее в аэропортах Германии объявили угрозу из-за риска теракта.

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