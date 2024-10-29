Госдеп США предупредил Израиль о последствиях за исполнение закона о запрете БАПОР

Имплементация закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может привести к последствиям для Израиля с точки зрения политики США.

Имплементация закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может привести к последствиям для Израиля с точки зрения политики США.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, исполнение этого закона может повлечь за собой последствия в соответствии с американскими законами и политикой.

"В последующие дни мы обсудим с правительством Израиля то, как они будут его реализовывать, - добавил Миллер. - Мы посмотрим, есть ли юридические проблемы, связанные с законом, окажут ли какое-то влияние эти юридические проблемы, а после рассмотрения всех этих факторов мы примем решение".