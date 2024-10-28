Госдеп США рекомендовал Израилю отказаться от законопроекта о запрете БАПОР

Американская администрация считает, что израильским властям следует отказаться от законопроекта о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории еврейского государства.

Американская администрация считает, что израильским властям следует отказаться от законопроекта о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории еврейского государства.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, США рекомендовало правительству Израиля поставить на паузу имплементацию этого законодательства.

"Мы призываем израильские власти вообще его не принимать. И мы рассмотрим следующие шаги, отталкиваясь от того, что произойдет в предстоящие дни", - подчеркнул Миллер.

Вашингтон глубоко обеспокоен этим законопроектом, вопрос о его разработке был затронут в письме, направленном госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином руководству Израиля примерно две недели назад, подтвердил Миллер.

Напомним, что в начале октября комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в Израиле.