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Госдеп США подтвердил переговоры с Турцией по ее запросу на истребители F-16

Госдеп США подтвердил переговоры с Турцией по ее запросу на истребители F-16 Госдепартамент США подтвердил проведение американо-турецких переговоров, относящихся к запросу Анкары на поставки истребителей F-16.
Другие страны
18 августа 2022 г. 02:12
Госдеп США подтвердил переговоры с Турцией по ее запросу на истребители F-16

Госдепартамент США подтвердил проведение американо-турецких переговоров, относящихся к запросу Анкары на поставки истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Встречи идут. По запросу Турции о материально-техническом обслуживании F-16. Турецкая делегация прибыла в Соединенные Штаты на связанные с этим обсуждения", - отметил Н.Прайс.

"Мы не даем публичных комментариев относительно предполагаемых военных поставок и не подтверждаем их, пока о них официально не уведомлен Конгресс США", - подчеркнул дипломат. Прояснять дальнейшие намерения правительства Турции в сфере военно-технического сотрудничества с США он предложил непосредственно у Анкары. "Мы переадресуем вас к турецким властям по поводу их планов закупок в области обороны", - сказал глава пресс-службы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə F-16 qırıcılarının tədarükü ilə bağlı ABŞ-la danışıqlar aparır

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