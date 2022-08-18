Госдеп США подтвердил переговоры с Турцией по ее запросу на истребители F-16

Госдепартамент США подтвердил проведение американо-турецких переговоров, относящихся к запросу Анкары на поставки истребителей F-16.

Госдепартамент США подтвердил проведение американо-турецких переговоров, относящихся к запросу Анкары на поставки истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Встречи идут. По запросу Турции о материально-техническом обслуживании F-16. Турецкая делегация прибыла в Соединенные Штаты на связанные с этим обсуждения", - отметил Н.Прайс.

"Мы не даем публичных комментариев относительно предполагаемых военных поставок и не подтверждаем их, пока о них официально не уведомлен Конгресс США", - подчеркнул дипломат. Прояснять дальнейшие намерения правительства Турции в сфере военно-технического сотрудничества с США он предложил непосредственно у Анкары. "Мы переадресуем вас к турецким властям по поводу их планов закупок в области обороны", - сказал глава пресс-службы.