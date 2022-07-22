Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной

США выступают за подписание соглашения между Россией и Украиной об урегулировании зернового вопроса, которое, как ожидается, состоится в пятницу в Стамбуле.

США выступают за подписание соглашения между Россией и Украиной об урегулировании зернового вопроса, которое, как ожидается, состоится в пятницу в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы будем приветствовать такое соглашение. Мы приветствуем усердную работу генсека ООН, наших турецких союзников", - сказал Прайс.

Он подчеркнул необходимость следить за выполнением этого соглашения сторонами, в том числе и Россией.

Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что по итогам встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН, который проходит сегодня в Стамбуле, ожидается подписание соглашения по зерну.