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Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной

Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной США выступают за подписание соглашения между Россией и Украиной об урегулировании зернового вопроса, которое, как ожидается, состоится в пятницу в Стамбуле.
Другие страны
22 июля 2022 г. 12:11
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Foto: "AP"

США выступают за подписание соглашения между Россией и Украиной об урегулировании зернового вопроса, которое, как ожидается, состоится в пятницу в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы будем приветствовать такое соглашение. Мы приветствуем усердную работу генсека ООН, наших турецких союзников", - сказал Прайс.

Он подчеркнул необходимость следить за выполнением этого соглашения сторонами, в том числе и Россией.

Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что по итогам встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН, который проходит сегодня в Стамбуле, ожидается подписание соглашения по зерну.

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