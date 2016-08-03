​Госдеп: США осуждают запуски ракет КНДР и готовы защитить союзников

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ США осуждают новые и другие недавние ракетные испытания баллистических ракет, проводимые КНДР. Вашингтон готов защитить своих союзников.

Как передает Report, об этом во вторник журналистам заявила представитель Госдепартамента США Джулия Мэйсон.

"Мы готовы работать с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы противостоять дальнейшим провокациям КНДР, а также защищать самих себя и наших союзников от любых нападений и провокаций", - сказала дипломат.

По ее словам, запуски ракет "усиливают намерение международного сообщества противодействовать" Пхеньяну.

КНДР вторник синхронно запустила две баллистические ракеты типа "Нодон", одна из них взорвалась сразу после запуска, другая долетела до Японского моря.