​Госдеп США осудил приговор журналистов в Турции

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Госдепартамент Соединенных Штатов Америки осудил обвинительный приговор журналистов-оппозиционеров в Турции.

Как передает Report, об этом сообщает Белый Дом.

"США озабочены изданными сегодня обвинительными приговорами по делу главного редактора турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Джана Дюндара и главы бюро издания в Анкаре Эрдема Гюля, признанных вследствие своей журналисткой работы виновными в разглашении государственных секретов", - говорится в сообщении госдепартамента.

В связи с оглашенными приговорами США "призывают турецкие власти оказывать поддержку независимым и ничем не ограниченным СМИ, что является неотъемлемой частью демократического и открытого сообщества".

Напомним, двух турецких журналистов приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны.