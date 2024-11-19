Госдеп: США ослабляют ограничения на применение Украиной оружия, чтобы дать ей больше возможностей для обороны

Власти США нацелены на то, чтобы Украина, применяя американское оружие, получала больше возможностей для обороны.

Власти США нацелены на то, чтобы Украина, применяя американское оружие, получала больше возможностей для обороны.

Как сообщает Report об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

"То оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для обороны", - сказал он в интервью бразильской газете "Глобу".

Так дипломат прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими баллистическими ракетами вглубь территории РФ.