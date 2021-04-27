Госдеп США ослабит введенные из-за пандемии ограничения на въезд студентов из ряда стран

Власти США ослабят введенные из-за пандемии ограничения на въезд в страну иностранцев из ряда страна.

Власти США ослабят введенные из-за пандемии ограничения на въезд в страну иностранцев из ряда страна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Вашингтон решил сделать исключение для студентов, в том числе из Китая.

"Студенты, желающие приступить к обучению этой осенью, некоторые представители академических кругов, журналисты, лица, оказывающие поддержку критически важной инфраструктуре в странах, в отношении которых действуют <...> ограничения, могут теперь расцениваться как [лица, подлежащие] исключению [из-под запрета]", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией власти США ранее запретили въезд в страну иностранцам, побывавшим в течение двух недель до прибытия в США в КНР, Бразилии, ЮАР, Иране и большинстве европейских стран. Ранее Вашингтон сделал исключение для учащихся из стран Европы, теперь же запрет на въезд будет отменен для студентов и других упомянутых категорий граждан из остальных стран, в отношении которых действуют ограничения. Таким образом, они смогут въехать в США к началу осеннего семестра.