Госдеп США опроверг планы патрулировать моря вместе с Индией

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ США на данный момент не планирует осуществлять совместное военное патрулирование морей с Индией Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель госдепартамента Марк Тонер.

Ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон и Нью-Дели якобы достигли договоренности вместе заниматься патрулированием. В частности, согласно сообщениям, речь может идти об Индийском океане и, возможно, Южно-Китайском море.

"На данный момент у нас нет каких-либо планов осуществлять совместные военно-морские патрули (с Индией), — сказал Тонер.