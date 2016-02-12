 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Госдеп США опроверг планы патрулировать моря вместе с Индией

    Вашингтон и Нью-Дели не достигали договоренности о патрулировании Индийского океана

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ США на данный момент не планирует осуществлять совместное военное патрулирование морей с Индией Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель госдепартамента Марк Тонер.

    Ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон и Нью-Дели якобы достигли договоренности вместе заниматься патрулированием. В частности, согласно сообщениям, речь может идти об Индийском океане и, возможно, Южно-Китайском море.

    "На данный момент у нас нет каких-либо планов осуществлять совместные военно-морские патрули (с Индией), — сказал Тонер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi