Госдеп США опроверг обсуждение с Россией условий мира в Украине

Контакты США с Россией касаются исключительно вопросов двусторонних отношений, детали мира на Украине не обсуждаются.

Контакты США с Россией касаются исключительно вопросов двусторонних отношений, детали мира в Украине не обсуждаются.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы не обсуждаем с Россией, каким может быть мир в Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей. Мы обсуждаем вопросы, имеющие большую важность для двусторонних отношений - ситуацию с задержанными американцами, статус нашего посольства в Москве", - сказал он.

Прайс добавил, что США не видят необходимости оказывать давление или мотивировать Украину к миру, потому что президент Зеленский сам всегда говорит о переговорном урегулировании. "Что касается условий мира, кто будет составлять украинскую делегацию, с кем они намерены говорить, это будут решать украинские партнеры", - подчеркнул представитель Госдепа.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что советник президента США Джейк Салливан уже несколько месяцев ведет переговоры с властями России по Украине.