Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации на $430 млн

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации и иного оборудования на общую сумму около 430 млн долларов.

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации и иного оборудования на общую сумму около 430 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, внешнеполитическое ведомство США одобрило возможную продажу "стандартных запчастей для авиации и связанного с этим оборудования примерно на 330 млн долларов".

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США также подчеркнули, что была разрешена также потенциальная продажа "нестандартных запчастей и связанного с этим оборудования примерно на 98 млн долларов".