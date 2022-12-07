О нас

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации на $430 млн

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации на $430 млн Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации и иного оборудования на общую сумму около 430 млн долларов.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 08:12
Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации на $430 млн

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для авиации и иного оборудования на общую сумму около 430 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, внешнеполитическое ведомство США одобрило возможную продажу "стандартных запчастей для авиации и связанного с этим оборудования примерно на 330 млн долларов".

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США также подчеркнули, что была разрешена также потенциальная продажа "нестандартных запчастей и связанного с этим оборудования примерно на 98 млн долларов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Tayvana 430 milyon dollarlıq aviasiya hissələrinin mümkün satışını təsdiqləyib

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
3 декабря 2022 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi