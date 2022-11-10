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Госдеп США одобрил возможную продажу Литве РСЗО HIMARS

Госдеп США одобрил возможную продажу Литве РСЗО HIMARS Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 495 млн долларов.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 00:51
Госдеп США одобрил возможную продажу Литве РСЗО HIMARS

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 495 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В целом, как говорится в заявлении, литовская сторона запросила продажу восьми РСЗО HIMARS, а также различных боеприпасов к ним. "Общая оценочная стоимость составляет 495 млн долларов. Предлагаемая продажа будет отвечать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборонные возможности союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Восточной Европе", - подчеркнули в ведомстве.

"Предлагаемая продажа этой военной техники и предоставление сопутствующей технической поддержки не изменят базовый военный баланс в регионе", - убеждены американские власти.

Отмечается, что администрация США официально уведомила Конгресс о своем решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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