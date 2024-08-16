Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет для ЗРК Patriot на $5 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на общую сумму 5 млрд долларов.
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В документе отмечается, что Германия ранее запросила у США до 600 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на указанную сумму.
Утверждается, что поставки оружия в рамках одобренной сделки отвечают интересам США в сферах внешней политики и национальной безопасности, а также укрепят возможности Германии отвечать на нынешние и будущие угрозы.
"Продажа ракет не изменит базовый баланс сил в регионе", - утверждается в заявлении.
Согласно информации, Госдеп также одобрил возможную продажу Италии шести беспилотников MQ-9 и сопутствующего оборудования на 738 млн долларов.