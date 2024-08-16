О нас

Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет для ЗРК Patriot на $5 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет для ЗРК Patriot на $5 млрд Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на общую сумму 5 млрд долларов.
Другие страны
16 августа 2024 г. 05:41
Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет для ЗРК Patriot на $5 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на общую сумму 5 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В документе отмечается, что Германия ранее запросила у США до 600 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на указанную сумму.

Утверждается, что поставки оружия в рамках одобренной сделки отвечают интересам США в сферах внешней политики и национальной безопасности, а также укрепят возможности Германии отвечать на нынешние и будущие угрозы.

"Продажа ракет не изменит базовый баланс сил в регионе", - утверждается в заявлении.

Согласно информации, Госдеп также одобрил возможную продажу Италии шести беспилотников MQ-9 и сопутствующего оборудования на 738 млн долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп обвинил Харрис в проникновении в США 20 млн нелегальных мигрантов
Трамп обвинил Харрис в проникновении в США 20 млн нелегальных мигрантов
16 августа 2024 г. 07:50
Мэра Нью-Йорка и его команду вызвали в суд по делу о коррупции
Мэра Нью-Йорка и его команду вызвали в суд по делу о коррупции
16 августа 2024 г. 06:39
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1
16 августа 2024 г. 04:40
Трамп заявил, что намерен наладить дружеские отношения с Ираном
Трамп заявил, что намерен наладить "дружеские отношения" с Ираном
16 августа 2024 г. 04:13
США в ближайшие недели могут выделить Киеву новый пакет военной помощи
США в ближайшие недели могут выделить Киеву новый пакет военной помощи
16 августа 2024 г. 03:38
Полиция Эквадора предотвратила отправку более тонны кокаина в Европу
Полиция Эквадора предотвратила отправку более тонны кокаина в Европу
16 августа 2024 г. 01:52
В Бразилии пять человек погибли при крушении самолета
ФотоВ Бразилии пять человек погибли при крушении самолета
16 августа 2024 г. 01:33
На юго-западе Польши в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек
На юго-западе Польши в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек
16 августа 2024 г. 00:49
Байден заявил, что Газу на переговорах представляют Египет и Катар
Байден заявил, что Газу на переговорах представляют Египет и Катар
15 августа 2024 г. 23:39
СМИ: ВСУ взяли в плен в Курской области около 2 тыс. российских солдат
СМИ: ВСУ взяли в плен в Курской области около 2 тыс. российских солдат
15 августа 2024 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi