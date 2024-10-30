Госдеп США одобрил возможную продажу Аргентине оборудования для истребителей F-16

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Аргентине оборудования для истребителей F-16, в том числе ракет средней дальности класса воздух - воздух.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Аргентине оборудования для истребителей F-16, в том числе ракет средней дальности класса воздух - воздух.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

По его данным, власти южноамериканской страны запросили покупку оборудования для 24 самолетов. Возможная сделка будет включать 36 ракет AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) и 2 секции наведения, 102 500-фунтовых бомбы MK-82 и прочие элементы вооружений и технического оборудования. Отмечается, что общая стоимость пакета составит 941 млн долларов.

Согласно информации, основным подрядчиком выступит концерн Lockheed Martin.