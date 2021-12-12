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Госдеп США одобрил военный контракт с Грецией на $9,4 млрд

Госдеп США одобрил военный контракт с Грецией на $9,4 млрд Государственный департамент США одобрил военный контракт с Грецию на сумму 9,4 млрд долларов.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 07:28
Госдеп США одобрил военный контракт с Грецией на $9,4 млрд

Государственный департамент США одобрил военный контракт с Грецию на сумму 9,4 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на CNN, Госдеп, в частности, одобрил продажу Афинам четырех многоцелевых кораблей типа MEKO. Cумма сделки оценивается в 6,9 млрд долларов США.

США модернизируют также фрегаты MEKO более старой версии, стоящие на вооружении греческого флота. Эта сделка оценивается в 2,5 млрд долларов.

Продажа новых кораблей и модернизация старых, по мнению американских властей, будет способствовать поддержке целей внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО.

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение договоренностей выдает Госдеп.

Затем администрация США официально уведомляет Конгресс о принятом решении. У американских законодателей есть 30 дней на изучение военного контракта и его возможное блокирование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Yunanıstanla 9,4 milyard dollarlıq hərbi müqaviləni təsdiqləyib

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