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Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем минирования на 180 млн долларов

Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем минирования на 180 млн долларов Бюро военно-политических связей Госдепартамента США сообщило об одобрении продажи Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на 180 млн долларов. Главными подрядчиками потенциальной сделки станут американские компании Northrop Grumman и Oshkos
Другие страны
29 декабря 2022 г. 09:10
Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем минирования на 180 млн долларов

Бюро военно-политических связей Госдепартамента США сообщило об одобрении продажи Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на 180 млн долларов. Главными подрядчиками потенциальной сделки станут американские компании Northrop Grumman и Oshkosh Corporation, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Государственный департамент санкционирует предложенную представительством США в Тайване сделку по продаже противотанковых систем Volcano на сумму до 180 млн долларов", - говорится в Twitter профильного бюро.

Как считают представители Госдепартамента, поставка Volcano повысит способность вооруженных сил Тайваня противостоять "текущим и будущим угрозам" и "ассиметричной войне".

26 декабря Минобороны Тайваня сообщило о крупнейшем нарушении своей зоны противовоздушной обороны военными самолетами Китая за всю историю наблюдений. По информации ведомства, так называемую срединную линию Тайваньского пролива пересекли 47 летательных аппаратов.

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Версия на английском языке US approves potential sale of anti-tank systems to Taiwan for $180 mln

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