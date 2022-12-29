Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем минирования на 180 млн долларов

Бюро военно-политических связей Госдепартамента США сообщило об одобрении продажи Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на 180 млн долларов. Главными подрядчиками потенциальной сделки станут американские компании Northrop Grumman и Oshkos

Бюро военно-политических связей Госдепартамента США сообщило об одобрении продажи Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на 180 млн долларов. Главными подрядчиками потенциальной сделки станут американские компании Northrop Grumman и Oshkosh Corporation, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Государственный департамент санкционирует предложенную представительством США в Тайване сделку по продаже противотанковых систем Volcano на сумму до 180 млн долларов", - говорится в Twitter профильного бюро.

Как считают представители Госдепартамента, поставка Volcano повысит способность вооруженных сил Тайваня противостоять "текущим и будущим угрозам" и "ассиметричной войне".

26 декабря Минобороны Тайваня сообщило о крупнейшем нарушении своей зоны противовоздушной обороны военными самолетами Китая за всю историю наблюдений. По информации ведомства, так называемую срединную линию Тайваньского пролива пересекли 47 летательных аппаратов.