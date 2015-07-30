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    ​Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии оружия на 5,4 млрд. долларов США

    Сделка будет способствовать улучшению обороноспособности Саудовской Аравии, которая является ключевым партнером США на Ближнем Востоке

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США одобрил сделку, предполагающую продажу Саудовской Аравии зенитных управляемых ракет PAC-3 системы Patriot на 5,4 млрд долларов, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Как отмечают в госдепартаменте, сделка будет способствовать улучшению обороноспособности Саудовской Аравии, которая является ключевым партнером США на Ближнем Востоке.

    Сделка была одобрена после достижения соглашения о постепенном снятии санкций с Ирана - основного противника Эр-Рияда в регионе. Саудовская Аравия тогда выступала против заключения соглашения с Тегераном.

    Госдепартамент также одобрил продажу боеприпасов на 500 млн долларов США саудовской армии, которая продолжает операцию в Йемене против повстанцев-хуситов.

    По данным исследования IHS Jane's, в 2014 году Саудовская Аравия обогнала Индию и стала крупнейшим в мире импортером оружия.

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