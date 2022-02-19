Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на $6 млрд

Госдепартамент США сообщил, что дал разрешение на возможную продажу Польше 250 боевых танков M1A2 Abrams и соответствующего оборудования на примерную сумму в 6 млрд долларов США.
Кроме танков, в Польшу планируется поставить 250 систем для нейтрализации самодельных взрывных устройств, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2, 17 мостоукладчиков M1110, пулеметы M2 и M240, различные патроны и снаряды, средства связи и GPS, ремонтные наборы и запчасти.
В Вашингтоне считают, что эти вооружения повысят возможность Польши реагировать на нынешние и будущие угрозы, в том числе действуя в рамках НАТО, и что польские военные без проблем смогут использовать американское оружие.