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Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на $6 млрд

Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на $6 млрд Госдепартамент США сообщил, что дал разрешение на возможную продажу Польше 250 боевых танков M1A2 Abrams и соответствующего оборудования на примерную сумму в 6 млрд долларов США.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 06:55
Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на $6 млрд

Госдепартамент США сообщил, что дал разрешение на возможную продажу Польше 250 боевых танков M1A2 Abrams и соответствующего оборудования на примерную сумму в 6 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, Управление военного сотрудничества Пентагона 18 февраля уведомило Конгресс о сделке, направив необходимые документы, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме танков, в Польшу планируется поставить 250 систем для нейтрализации самодельных взрывных устройств, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2, 17 мостоукладчиков M1110, пулеметы M2 и M240, различные патроны и снаряды, средства связи и GPS, ремонтные наборы и запчасти.

В Вашингтоне считают, что эти вооружения повысят возможность Польши реагировать на нынешние и будущие угрозы, в том числе действуя в рамках НАТО, и что польские военные без проблем смогут использовать американское оружие.

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Версия на азербайджанском языке Polşa ABŞ-dan 250 ədəd "Abrams" tankı alacaq

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