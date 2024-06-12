Госдеп США одобрил продажу Норвегии ракет почти на $2 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии ракет средней дальности класса "воздух - воздух" на общую сумму порядка $1,94 млрд.
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По его информации, норвежские власти запросили у Вашингтона 300 ракет AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), а также 20 систем наведения для них.
Кроме того, в сделку включено вспомогательное оборудование, в частности, запчасти, расходные материалы, программное обеспечение, техническая документация, а также техническая и логистическая поддержка.