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Госдеп США одобрил продажу Норвегии ракет почти на $2 млрд

Госдеп США одобрил продажу Норвегии ракет почти на $2 млрд Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии ракет средней дальности класса "воздух - воздух" на общую сумму порядка 1,94 млрд долларов.
Другие страны
12 июня 2024 г. 02:41
Госдеп США одобрил продажу Норвегии ракет почти на $2 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии ракет средней дальности класса "воздух - воздух" на общую сумму порядка $1,94 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По его информации, норвежские власти запросили у Вашингтона 300 ракет AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), а также 20 систем наведения для них.

Кроме того, в сделку включено вспомогательное оборудование, в частности, запчасти, расходные материалы, программное обеспечение, техническая документация, а также техническая и логистическая поддержка.

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