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Госдеп США одобрил продажу Катару средств борьбы с БПЛА

Госдеп США одобрил продажу Катару средств борьбы с БПЛА Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) FS-LIDS и другого оборудования на сумму 1 млрд долларов США.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 05:26
Госдеп США одобрил продажу Катару средств борьбы с БПЛА

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Катару системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) FS-LIDS и другого оборудования на сумму 1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Отметим, что агентство отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу "властям Катара системы FS-LIDS и связанного с ней оборудования примерно на $1 млрд". "Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность дружественной страны, которая играет важную роль, содействуя политической стабильности и экономическому развитию на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

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