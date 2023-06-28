Госдеп США одобрил продажу Канаде самолетов P-8A Poseidon на сумму $5,9 млрд

Госдепартамент США одобрил закупку Канадой многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации (БПА) P-8A Poseidon и сопутствующего оборудования на сумму около $5,9 млрд.

Госдепартамент США одобрил закупку Канадой многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации (БПА) P-8A Poseidon и сопутствующего оборудования на сумму около $5,9 млрд.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства.

Из него следует, что правительство Канады запросило о приобретении до 16 самолетов P-8A, до 26 тактических радиостанций многофункциональной системы распределения информации MIDS JTRS 5 (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems 5), до 22 установок передающих лазеров GLTA (Guardian Laser Transmitter Assemblies) для средств инфракрасного противодействия с распределенной апертурой AN/AAQ-24(V)N и иного оборудования.

Пентагон заверил, что продажи Канаде не повредят боеготовности США.