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Госдеп США одобрил продажу Канаде самолетов P-8A Poseidon на сумму $5,9 млрд

Госдеп США одобрил продажу Канаде самолетов P-8A Poseidon на сумму $5,9 млрд Госдепартамент США одобрил закупку Канадой многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации (БПА) P-8A Poseidon и сопутствующего оборудования на сумму около $5,9 млрд.
Другие страны
28 июня 2023 г. 03:44
Госдеп США одобрил продажу Канаде самолетов P-8A Poseidon на сумму $5,9 млрд

Госдепартамент США одобрил закупку Канадой многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации (БПА) P-8A Poseidon и сопутствующего оборудования на сумму около $5,9 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства.

Из него следует, что правительство Канады запросило о приобретении до 16 самолетов P-8A, до 26 тактических радиостанций многофункциональной системы распределения информации MIDS JTRS 5 (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems 5), до 22 установок передающих лазеров GLTA (Guardian Laser Transmitter Assemblies) для средств инфракрасного противодействия с распределенной апертурой AN/AAQ-24(V)N и иного оборудования.

Пентагон заверил, что продажи Канаде не повредят боеготовности США.

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