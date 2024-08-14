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Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд

Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд Госдепартамент одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на 18,82 млрд долларов.
Другие страны
14 августа 2024 г. 01:20
Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на 18,82 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны сША.

Согласно информации, Израиль ранее направил США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования.

Ожидается, что поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки начнутся в 2029 году. В Пентагоне утверждают, что продажа Израилю истребителей "не нарушит базовый баланс военных сил в регионе".

Данное агентство отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İsrailə 18,82 milyard dollarlıq F-15-lərin satışını təsdiqləyib

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