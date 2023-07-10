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Госдеп США одобрил продажу Франции более 1 500 ракет Hellfire

Госдеп США одобрил продажу Франции более 1 500 ракет Hellfire Государственный департамент США принял возможность продажи Франции 1 515 противотанковых ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования.
Другие страны
10 июля 2023 г. 08:10
Госдеп США одобрил продажу Франции более 1 500 ракет Hellfire

Государственный департамент США принял возможность продажи Франции 1 515 противотанковых ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования.

Как передает Report со ссылкой на публикацию Управления военного сотрудничества Министерства обороны США, правительство Франции обратилось в Штаты с просьбой продать им таких ракет более чем на 203 млн долларов США. Теперь Госдеп сообщил об этой операции в Конгресс.

В ведомстве отметили, что такая продажа будет способствовать усилению безопасности страны НАТО, что повлияет на политическую и экономическую стабильность в Европе.

AGM-114R2 Hellfire - это противотанковая ракета класса "воздух-земля", которая запускается с вертолетов, БПЛА, самолетов и наземного транспорта без прямого визуального контакта.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti Fransaya 1 500-dən çox “Hellfire” raketinin satışını təsdiqləyib

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