Госдеп США одобрил продажу Франции более 1 500 ракет Hellfire

Государственный департамент США принял возможность продажи Франции 1 515 противотанковых ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования.

Государственный департамент США принял возможность продажи Франции 1 515 противотанковых ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования.

Как передает Report со ссылкой на публикацию Управления военного сотрудничества Министерства обороны США, правительство Франции обратилось в Штаты с просьбой продать им таких ракет более чем на 203 млн долларов США. Теперь Госдеп сообщил об этой операции в Конгресс.

В ведомстве отметили, что такая продажа будет способствовать усилению безопасности страны НАТО, что повлияет на политическую и экономическую стабильность в Европе.

AGM-114R2 Hellfire - это противотанковая ракета класса "воздух-земля", которая запускается с вертолетов, БПЛА, самолетов и наземного транспорта без прямого визуального контакта.