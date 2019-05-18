​Госдеп США одобрил поставку Южной Корее 94 ракет SM-2

Госдепартамент США одобрил поставку Южной Корее 94 зенитных ракет SM-2 модификации Block IIIB.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США.

Соответствующий запрос на покупку ракет на общую сумму $313,9 млн подала южнокорейская сторона, передаёт РИА Новости.

Контрактом также предусмотрены техническая поддержка ракет, подготовка специалистов и помощь в вопросах логистики.

В агентстве заявили, что планируемая продажа ракет «не изменит базовый военный баланс в регионе».