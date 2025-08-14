О нас

Госдеп США объявил вознаграждение до $6 млн за информацию о лидерах российской криптобиржи Garantex

Госдеп США объявил вознаграждение до $6 млн за информацию о лидерах российской криптобиржи Garantex Госдеп США объявил вознаграждение до $6 млн за информацию о лидерах российской криптобиржи Garantex.
Другие страны
14 августа 2025 г. 20:43
Госдеп США объявил вознаграждение до $6 млн за информацию о лидерах российской криптобиржи Garantex

Госдеп США объявил вознаграждение до $6 млн за информацию о лидерах российской криптобиржи Garantex.

Об этом передает Report ссылаясь на Госдеп США.

Программа вознаграждений Департамента госбезопасности по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) предлагает два вознаграждения на общую сумму до $6 млн за информацию, которая приведет к арестам и/или осуждению лидеров Garantex. До $5 млн обещано за сведения о гражданине России Александре Мира Серда, и до $1 млн - за информацию о других ключевых руководителях биржи.

Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предпринимает действия по повторной классификации Garantex и назначению Grinex, криптобиржи, созданной как преемник Garantex. Также OFAC вводит санкции против трех руководителей Garantex и шести партнерских компаний в России и Кыргызстане.

Согласно данным Секретной службы США и ФБР, Garantex получила сотни миллионов долларов преступных доходов и использовалась для организации различных преступлений, включая хакерские атаки, программы-вымогатели, терроризм и торговлю наркотиками, часто с значительным ущербом для американских граждан. Между апрелем 2019 года и мартом 2025 года через Garantex было проведено не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi