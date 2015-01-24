​Госдеп США обвиняет Россию и боевиков в срыве Минских соглашений

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Государственный департамент США считает, что и Россия, и боевики открыто не выполняют своих обязательств по Минским соглашениям, несмотря на высказанные ими заявления 22 января в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки во время брифинга.

"Мы не видели реализации никаких обязательств сепаратистами или России после заявления 22 января в Берлине о поддержании Минского соглашения, сепаратистские лидеры публично заявили о своем намерении сегодня о захвате как можно большей площади территории", - сказано в сообщении.

В частности, Госдеп акцентирует внимание на активной поддержке и помощи, предоставляемой Россией для боевиков, которая включает поставки тяжелого вооружения и транспортных средств, включая танки, БТР и тяжелые артиллерийские орудия, а также предоставление военнослужащих для осуществления текущей тактической поддержки.

"У России есть ключи для мирного урегулирования конфликта, она и несет ответственность за то, чтобы положить конец насилию, которое разрушило жизни многих невинных людей в Донецке и Луганске", - также сказано в сообщении.