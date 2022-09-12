Госдеп США обвинил Россию в блэкаутах в Украине

Россия причастна к отключению электричества в Украине. Накануне полный или частичный блэкаут произошел в пяти украинских регионах страны.

Россия причастна к отключению электричества в Украине. Накануне полный или частичный блэкаут произошел в пяти украинских регионах страны.

Как передает Report, об этом в Twitter написал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы осуждаем авиаудары России по критически важной инфраструктуре Украины, в результате которых тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды",— написал он.

11 сентября полностью отсутствовало электричество в Харьковской области, частично — в Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях. В офисе президента Украины назвали причиной ракетный удар по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Также полностью остановлена Запорожская АЭС.