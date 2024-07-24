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Госдеп США не видит готовности Ирана к возобновлению ядерной сделки

Госдеп США не видит готовности Ирана к возобновлению ядерной сделки Вашингтонская администрация утверждает, что Тегеран не изменил свой подход к вопросам, касающимся ядерной программы, несмотря на заявления иранской стороны о готовности к возобновлению сделки по атому.
Другие страны
24 июля 2024 г. 02:50
Госдеп США не видит готовности Ирана к возобновлению ядерной сделки

Вашингтонская администрация утверждает, что Тегеран не изменил свой подход к вопросам, касающимся ядерной программы, несмотря на заявления иранской стороны о готовности к возобновлению сделки по атому.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы, конечно, видели заявления нового президента. Думаю, важно помнить, что такие решения принимает верховный лидер. И мы не делали выводов о том, что Иран меняет общий стратегический подход к этим вопросам", - сказал он.

Миллер отметил, что США привержены дипломатическому взаимодействию по вопросу о ядерной программе Ирана, однако предпосылок для этого пока не наблюдается.

"Мы сейчас далеки от этого, особенно когда вы видите шаги, которые сделал Иран, грубо нарушив требования МАГАТЭ. Так что мы надеемся, что Иран в качестве первого шага вернется к соблюдению требований МАГАТЭ, которые, как я сказал, он на сегодняшний день игнорирует", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее с заявлением о готовности к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана ранее выступил бывший министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф, который также является главой консультационного комитета по формированию правительства избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года вели с иранской стороной в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. После нескольких раундов переговоры завершились безрезультатно в ноябре 2022 года.

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