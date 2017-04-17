Госдеп: США не собираются добиваться смены власти в КНДР

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты не намерены добиваться смены власти в КНДР или искать конфликта.

Как передает Report, об этом на брифинге журналистам сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"США давали четко понять, что мы хотим разрешить эту проблему посредством мирной денуклеаризации Корейского полуострова, мы определенно не нацелены на конфликт или смену режима", - сказала дипломат.

По ее словам, США и их союзники продолжают работу над набором ответных мер в связи с политикой, проводимой КНДР.