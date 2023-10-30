Госдеп США не пустил российских дипломатов на открытие памятника в Калифорнии

Госдеп США не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего (штат Калифорния).

Госдеп США не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили в посольстве России в США.

"Дипломаты РФ хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, а также укреплению единства нашей диаспоры. <...> Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки", - отмечают в дипмиссии.

Памятник Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября на территории православного храма в Сан-Диего. После мероприятия архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл провел богослужение. Памятник был отлит и освящен в Санкт-Петербурге, после чего его доставили в Соединенные Штаты.