Госдеп: США не приняли окончательного решения о границе израильской части Иерусалима

Баку. 11 май. REPORT.AZ/ Администрация США не принимала для себя окончательного решения о границах районов Иерусалима, на которые распространяется суверенитет Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента, посвященном предстоящей 14 мая церемонии открытия американского посольства в городе.

После принятого президентом Дональдом Трампом решения, США считают Иерусалим столицей Израиля.

"Перенос нашего посольства [из Тель-Авива в Иерусалим] не означает отказа от нашей решительной приверженности содействию выработке прочного мирного соглашения. Это, скорее, необходимое условие для этого. Мы не занимаем какую-либо позицию по вопросам окончательного статуса, включая конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме и урегулирование вопроса спорных границ", - говорится в тексте.

Также генеральное консульство США в Иерусалиме "продолжит работать в качестве независимой миссии с неизменным мандатом", распространяющимся на отношения Соединенных Штатов с палестинскими властями. Вашингтон также продолжает поддерживать статус-кво Храмовой горы. "Администрация твердо привержена достижению прочного и всестороннего мира между Израилем и палестинцами", - добавили в Госдепартаменте.