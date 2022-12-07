Госдеп: США не поставляют вооружения Киеву для нанесения ударов по России

Власти США не поставляют Украине вооружения для нанесения ударов по территории РФ.

Власти США не поставляют Украине вооружения для нанесения ударов по территории РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, речь идет только о поставках оборонительных средств.

"Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России. Мы очень четко говорили, что это оборонительные поставки", - сказал он. Прайс заверил, что Вашингтон не подталкивает ее наносить удары по целям за пределами своей территории.

Власти США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета, заявил Прайс, отвечая на вопрос о том, будут ли США помогать украинским властям в случае их стремления вернуть территории, вошедшие в состав РФ.

"Мы будем оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется, чтобы она восстановила свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность, но точную динамику определять украинцам", - подчеркнул он.