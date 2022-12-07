О нас

Госдеп: США не поставляют вооружения Киеву для нанесения ударов по России

Госдеп: США не поставляют вооружения Киеву для нанесения ударов по России Власти США не поставляют Украине вооружения для нанесения ударов по территории РФ.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 00:33
Госдеп: США не поставляют вооружения Киеву для нанесения ударов по России

Власти США не поставляют Украине вооружения для нанесения ударов по территории РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, речь идет только о поставках оборонительных средств.

"Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России. Мы очень четко говорили, что это оборонительные поставки", - сказал он. Прайс заверил, что Вашингтон не подталкивает ее наносить удары по целям за пределами своей территории.

Власти США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета, заявил Прайс, отвечая на вопрос о том, будут ли США помогать украинским властям в случае их стремления вернуть территории, вошедшие в состав РФ.

"Мы будем оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется, чтобы она восстановила свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность, но точную динамику определять украинцам", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: "ABŞ Rusiyaya zərbə vurmaq üçün Kiyevə silah vermir"

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 декабря 2022 г. 09:44
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
3 декабря 2022 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi