Госдеп: США не поставляют оружие сирийским курдам

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Американское оружие никак не могло попасть к террористической Рабочей партии Курдистана, США не поставляют его Силам народной самообороны (СНС, боевое крыло партии "Демократический союз" сирийских курдов). Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не видели никаких свидетельств того, что сделанное в США оружие каким-то образом передается Рабочей партии Курдистана", - сказал Тонер, комментируя информацию о том, что СНС применила поставленное американцами оружие против гражданских лиц. Дипломат заметил, что СНС "является частью более широкой группы, сфокусированной на борьбе с ИГИЛ".