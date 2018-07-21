Госдеп США не поддержал идею референдума в Донбассе

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Госдепе США негативно отреагировали на идею проведения референдума в Донбассе. Вашингтон даже готов признать голосование нелегитимным.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

"США не поддерживает проведение референдума на востоке Украины", - написала Науэрт в Twitter.

По ее словам, Вашингтон верен минским соглашениям для разрешения конфликта.

Напомним, агентство Bloomberg написало, что президент России Владимир Путин будучи с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля предложил ему провести референдум в Донбассе.