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    Госдеп: США не хватило времени на размежевание террористов и сирийской оппозиции

    Нам не хватило времени полностью выполнить соглашение

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты не успели отделить силы так называемой умеренной сирийской оппозиции от боевиков террористических группировок.

    Как передает Report, об этом в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

    Дипломата попросили прокомментировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью телеканалу "Би-би-си" о том, что на встречах с госсекретарем Джоном Керри "всякий раз" поднимается тема о размежевании террористов и оппозиционных сил, однако "США по-прежнему не могут и не хотят этого делать".

    Тонер не согласился с Лавровым. "Это не так, потому что у нас не было достаточно времени. Нам не хватило времени полностью выполнить соглашение", - утверждал представитель Госдепартамента.

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