Госдеп: США не готовятся к войне с Ираном

Отправка на Ближний Восток дополнительных американских истребителей F-16 и F-35, а также авианосца не означают подготовку к войне с Ираном.

Отправка на Ближний Восток дополнительных американских истребителей F-16 и F-35, а также авианосца не означают подготовку к войне с Ираном.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"В свете сохраняющихся угроз и в координации с нашими партнерами и союзниками министерство обороны увеличивает свое присутствие для повышения возможностей по мониторингу Ормузского пролива и прилегающей акватории. Мы призываем Иран немедленно прекратить дестабилизирующие действия, которые угрожают свободной торговле по этому критически важному морскому пути, по которому проходит примерно 20% мировых поставок нефти", - добавил Миллер.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США направят в Ормузский пролив авианосец USS Thomas Hubner с истребителями F-35 и F-16, чтобы "мониторить ситуацию" и "защищать интересы США и свободу судоходства в регионе".