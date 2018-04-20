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    Госдеп США назвал Россию и Китай силами нестабильности

    Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются «силами нестабильности», нарушения прав человека в этих странах представляют глобальную угрозу.

    Как передает Report , об этом сообщает AFP со ссылкой на ежегодный доклад Госдепа США по ситуации с правами человека в мире.

    «Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», — заявил исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан.

    По его словам, власти ряда стран не могут поддерживать безопасность и удовлетворять основные потребности своих граждан, в то время как другие просто не желают этого.

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