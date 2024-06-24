Госдеп США назвал "необратимым" движение Украины в НАТО

Вашингтон рассматривает движение Украины к возможному вступлению в Организацию Североатлантического договора (НАТО), как, "по сути, необратимое", невзирая на недавнее признание американского президента Джо Байдена в обратном.

Вашингтон рассматривает движение Украины к возможному вступлению в Организацию Североатлантического договора (НАТО), как, "по сути, необратимое", невзирая на недавнее признание американского президента Джо Байдена в обратном.

Как передает Report, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Выступая на брифинге для иностранных журналистов, О'Брайен повторил, что на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО в Вашингтоне стороны согласуют "мост к членству Украины в НАТО".

"Это означает, что Украина продолжит проводить реформы, которые ей необходимо реализовать и которые она обязалась осуществить в рамках ежегодного плана с НАТО, а также других договоренностей. И в этом контексте мы рассматриваем ее движение к альянсу как, по сути, необратимое", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Что касается того, какие формулировки окажутся или не окажутся в итоге в конкретном документе, я не буду пытаться это предсказать", - уточнил он.