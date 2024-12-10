Госдеп: США находятся в контакте с оппозиционными силами в Сирии

В администрации Соединенных Штатов контактируют с представителями оппозиционных группировок в Сирии, в том числе через посредников.

В администрации Соединенных Штатов контактируют с представителями оппозиционных групп в Сирии, в том числе через посредников.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он отметил, что власти США, "с точки зрения закона", имеют возможность общаться с представителями организаций, включенных в список террористических.

"Есть действия, которые нельзя совершать по закону, но разговоры с людьми не входят в их число, когда речь идет о взаимодействии с группами на местах в Сирии. Поэтому у нас есть несколько способов общения, иногда напрямую с различными группами, иногда через посредников, как в Сирии, так и за ее пределами", - сказал дипломат.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.