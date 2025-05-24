Госдеп США на 180 дней отменил введенный в 2019 году пакет санкций против Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене введенного в отношении Сирии в 2019 году пакета санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене введенного в отношении Сирии в 2019 году пакета санкций.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Как указывается в документе, речь идет о санкциях, принятых в рамках так называемого закона Цезаря. Эти исключения будут способствовать улучшению санитарной обстановки и ситуации с электро- и водоснабжением. "Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в реализации концепции президента США Дональда Трампа о новых отношениях между Сирией и Соединенными Штатами. Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в ее отношениях с соседями", - указал Рубио.

"Президент ясно дал понять о своих ожиданиях о том, что за оказанием помощи последуют быстрые действия сирийского правительства по важным политическим приоритетам", - резюмировал госсекретарь США.