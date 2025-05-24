О нас

Госдеп США на 180 дней отменил введенный в 2019 году пакет санкций против Сирии

Госдеп США на 180 дней отменил введенный в 2019 году пакет санкций против Сирии Госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене введенного в отношении Сирии в 2019 году пакета санкций.
Другие страны
24 мая 2025 г. 02:46
Госдеп США на 180 дней отменил введенный в 2019 году пакет санкций против Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио подписал документы об отмене введенного в отношении Сирии в 2019 году пакета санкций.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Как указывается в документе, речь идет о санкциях, принятых в рамках так называемого закона Цезаря. Эти исключения будут способствовать улучшению санитарной обстановки и ситуации с электро- и водоснабжением. "Сегодняшние действия представляют собой первый шаг в реализации концепции президента США Дональда Трампа о новых отношениях между Сирией и Соединенными Штатами. Президент Трамп предоставляет сирийскому правительству шанс содействовать миру и стабильности как внутри Сирии, так и в ее отношениях с соседями", - указал Рубио.

"Президент ясно дал понять о своих ожиданиях о том, что за оказанием помощи последуют быстрые действия сирийского правительства по важным политическим приоритетам", - резюмировал госсекретарь США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: США и Иран пытаются согласовать рамочный договор по ядерной программе
СМИ: США и Иран пытаются согласовать рамочный договор по ядерной программе
24 мая 2025 г. 02:18
Пошлины США против ЕС могут обойтись ФРГ примерно в €200 млрд к концу 2028 года
Пошлины США против ЕС могут обойтись ФРГ примерно в €200 млрд к концу 2028 года
24 мая 2025 г. 01:58
Спецпосланник генсека ООН обсудил в Дамаске безопасность и стабильность в Сирии
Спецпосланник генсека ООН обсудил в Дамаске безопасность и стабильность в Сирии
24 мая 2025 г. 00:51
США планируют за 25 лет увеличить выработку электроэнергии на АЭС в четыре раза
США планируют за 25 лет увеличить выработку электроэнергии на АЭС в четыре раза
24 мая 2025 г. 00:34
Трамп учредил должность спецпосланника по экспорту ядерных технологий США
Трамп учредил должность спецпосланника по экспорту ядерных технологий США
23 мая 2025 г. 23:16
По подозрению в нападении с ножом в Гамбурге задержали женщину
По подозрению в нападении с ножом в Гамбурге задержали женщину
23 мая 2025 г. 23:00
Трамп не пересмотрит решение о пошлинах в отношении ЕС
Трамп не пересмотрит решение о пошлинах в отношении ЕС
23 мая 2025 г. 22:59
МО Эстонии: Страны Балтии доведут расходы на оборону до 5% ВВП
МО Эстонии: Страны Балтии доведут расходы на оборону до 5% ВВП
23 мая 2025 г. 22:37
Суд США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов в Гарвард
Суд США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов в Гарвард
23 мая 2025 г. 21:54
Пакистан продлил закрытие воздушного пространства для индийских авиалиний до 24 июня
Пакистан продлил закрытие воздушного пространства для индийских авиалиний до 24 июня
23 мая 2025 г. 21:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi