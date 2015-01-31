Госдеп США: московская встреча оппозиции и властей Сирии не привела к прогрессу

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Состоявшиеся ранее на этой неделе в Москве встречи представителей властей и оппозиции Сирии не привели к прогрессу в выполнении договоренностей о принципах урегулирования конфликта в этой арабской стране, согласованных в свое время в Женеве.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы госдепартамента США Джен Псаки.

"Наша точка зрения заключается в том, что женевское соглашение должно продолжать оставаться моделью политического перехода (к новой власти в Дамаске) и политического процесса (в Сирии). Не думаю, что мы видим свидетельства, указывающие на произошедший прогресс в этой области", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя итог межсирийский встречи в столице России. Она ссылалась на "Женевское коммюнике", принятое 30 июня 2012 года на встрече т.н. "Группы действий" по Сирии. В том совещании приняли участие, в частности, Россия и США.