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    Госдеп США: Куба освободила нескольких политзаключенных

    17 декабря Соединенные Штаты и Куба объявили о нормализации отношений

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ На Кубе освобождены несколько человек из 53 политзаключенных, сообщила во вторник официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки.

    "Они [кубинские власти] уже освободили нескольких заключенных. Конечно, мы хотим, чтобы этот процесс был завершен в ближайшем будущем", - сказала Псаки.

    При этом она не стала уточнять, сколько человек был освобождено кубинскими властями, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

    17 декабря Соединенные Штаты и Куба объявили о нормализации отношений.

    Однако 1 января госдепартамент США проинформировал о том, что Вашингтон серьезно обеспокоен сообщениями об арестах нескольких кубинских диссидентов.

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