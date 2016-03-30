Керри и Эрдоган проведут закрытую встречу в Вашингтоне

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут в среду закрытую встречу в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в информации Госдепартамента.

Р.Т.Эрдоган прибыл в столицу США для участия в саммите по ядерной безопасности 31 марта - 1 апреля.

Ранее в Вашингтон прибыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который провел встречи с представителями администрации США.